Master en médecine refusé à l’UMons: «Il est encore temps pour la ministre de revenir sur sa décision», réagissent les étudiants

L’Organisation Représentative des Étudiants, les représentants des étudiants en médecine de Mons et la Fédération des Étudiants Francophones (FEF) déplorent l’opposition de la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny à la création d’un master en médecine à L’UMons.

« La création d’un master en médecine est plus que nécessaire dans le Hainaut », affirme la FEF. « Actuellement, la majorité des masters en médecine se trouvent à Bruxelles, là où les loyers étudiants font déjà partie des plus chers du pays, et où le coût de la vie plonge toujours plus les étudiants dans la précarité. La proximité des études est essentielle dans le Hainaut, une province qui souffre d’un niveau socioéconomique plus faible, et où le taux d’inscription dans l’enseignement supérieur est le plus bas de la Fédération Wallonie-Bruxelles. »