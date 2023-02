«Je me disais que c’était un peu louche puis j’ai regardé sur le plan de travail»… Malgré qu’elle soit multimillionnaire, cette femme se nourrit avec des aliments pour chat pour économiser de l’argent (photo)

« L’une des fois où j’ai remarqué qu’Aimee était une radine, c’est quand je suis venue chez elle et qu’elle m’a demandé si je voulais déjeuner », se rappelle son ami. « Elle m’a préparé un sandwich au thon. En mangeant, je me disais : « C’est un peu louche, qu’est-ce que c’est ? Et puis j’ai regardé sur le plan de travail et j’ai remarqué qu’il y avait des boîtes de nourriture pour chats vides. J’ai pensé, « Non, ce n’est pas elle qui a fait ça ! » ».