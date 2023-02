Programme inhabituel en Pro League: voici pourquoi trois matches auront lieu ce vendredi soir

L’Union s’apprête à se déplacer au Club de Bruges ce vendredi (20h45) dans l’un des chocs de cette 25e journée de Pro League. Mais un détail n’aura pas échappé aux amateurs du championnat belge : deux autres rencontres sont programmées ce vendredi soir, à savoir OHL – Cercle Bruges et Eupen – Malines. Un calendrier inhabituel, étant donné que les matches de Pro League sont généralement étalés sur le week-end et qu’une seule rencontre a lieu le vendredi soir.

Ce changement exceptionnel est dû au fait que la dernière journée de la phase classique de Challenger Pro League (deuxième division) a lieu ce samedi. L’équipe U23 d’Anderlecht, le Lierse, Lommel et Deinze se disputeront les deux derniers tickets pour accrocher les Playoffs pour la montée, et ils évolueront donc simultanément à 20h45 pour que ce soit le plus équitable possible.