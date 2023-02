1500 plants de cannabis découverts dans un hangar à Seraing

Le propriétaire du hangar a été auditionné par la police. A priori, il n’aurait rien à voir avec ces faits précis. En outre, plusieurs téléphones portables ont été saisis sur place et seront prochainement analysés.

Le suspect, un homme né vers la fin des années 90 et en séjour illégal en Belgique, a été privé de liberté. L’homme n’était pas connu de la justice. Il a donc été interpellé et déféré vendredi au parquet de Liège. Son dossier a été placé à l’instruction et une demande de mandat d’arrêt a été formulée à son encontre.