La commune d’Anderlecht ouvre un centre de collectes de dons pour soutenir les sinistrés turcs et syriens

À la suite du séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie, Anderlecht s’organise afin de récolter les dons des habitants. Les dons peuvent être déposés au centre de collecte qui est organisé, depuis jeudi, au 8, digue du Canal, du lundi au samedi entre 10 et 17h30.

La commune appelle à donner en priorité des biens de première nécessité : chauffage pour les tentes ; sacs de couchage ; couvertures standards, polaires et thermiques ; chauffage d’appoint ; unités de charge et Powerbank ; sous-vêtements thermiques (BB / enfants) ; alimentation pour bébé ; matériel d’hygiène (couches bébés / serviettes hygiéniques) ; piles et lampes de poche. Tous les dons doivent être dans un état neuf ou du moins en excellent état.