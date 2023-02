Après un cancer du sein, Delphine change de vie et se lance dans la vente de cookies à Rèves: «Le dépistage peut sauver des vies»

Sitôt le crabe repéré, la jeune femme, maman de deux garçons, met toute son énergie pour livrer le combat de sa vie : chimio, mastectomie, radiothérapie, hormonothérapie… « Je n’ai aucun antécédent familial. Un jour, j’ai senti que j’avais une boule au sein. J’ai aussitôt consulté ». Avec le verdict que l’on connaît. « Non seulement on m’annonce que j’ai un cancer. Mais on me dit que ce sera très difficile de reprendre mon travail. On doit m’enlever 14 ganglions du bras. Et je ne pourrai plus soulever de poids ».