«J’avais préparé mon scénario, ça devait être la chute de la soirée…»: les confidences d’Anne Ruwet et de Thibaut Roland sur leur couple, «mes phases de célibat pouvaient se compter en années…»

Anne : On est ensemble depuis six ans, depuis un 3 décembre. Cela fait 74 mois qu’on est ensemble.

Thibaut : Il y en a un qui tient la comptabilité… et l’autre un peu moins ! (sourire) On travaillait ensemble à RTL d’abord…

Thibaut : Quand on a arrêté de travailler ensemble, on a commencé à se fréquenter en dehors du boulot… Après un resto, je me souviens très bien du premier bisou, je raccompagnais Anne et c’était au moment de l’émission « Puis-je vous embrasser ? ». Je lui ai donc posé la question en la déposant chez elle. J’avais préparé mon scénario ! Ça devait être la chute de la soirée.

Avant de vous rencontrer, vous étiez du genre célibataire endurci(e) ou à collectionner les conquêtes ?

Thibaut : Sûrement pas collectionneur. J’étais spécialiste des amours impossibles. Le truc dans lequel tu t’embarques et qui n’est pas possible mais tu te persuades du contraire. Ça devait être un mécanisme inconscient pour que ça échoue !

Anne : J’avais des grandes phases de célibat, qui pouvaient se compter en années !

...