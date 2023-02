Avant la finale de Miss Belgique, les trois candidates de Bruxelles et du Brabant wallon se livrent: «Je réalise que la fin de l’aventure est proche»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Trois filles de la région bruxelloise et du Brabant wallon figurent parmi les 32 finalistes de Miss Belgique qui se disputeront la couronne samedi 11 février, dès 20h30, à La Panne : Beyza Ozciftci (21 ans), esthéticienne à Schaerbeek ; Victoria Kembukuswa (19 ans) de Waterloo, étudiante en sciences biomédicales ; et Lara Viegas (19 ans), de Nivelles, étudiante.

Pour Beyza, le stress commence tout doucement à monter. « Oui, il commence à se ressentir car la finale se rapproche et il y a encore tellement de choses à faire mais heureusement, cette année, on a un groupe très sympathique dans lequel on s’entraide beaucoup entre filles », explique-t-elle.

Beyza. - Bjorn Van Ryckeghem

« Je me concentre à fond sur la compétition. Personnellement, je fais du sport tous les jours pour évacuer le stress. Cela m’aide à me préparer mentalement et physiquement. Ma robe pour la finale vous fera penser à un papillon, ce qui représente bien mon évolution pendant cette aventure. Avant ce concours, j’étais dans un cocon et Miss Belgique m’a aidé à éclore. »