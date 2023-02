IPTV: l’avertissement de la police de Charleroi!

La police de Charleroi a ainsi publié sur Facebook un message de mise en garde concernant cette pratique de plus en plus répandue dans la population. En effet, de nombreux Belges se connectent chez eux à l’IPTV illégale. L’occasion pour la police de Charleroi de rappeler tout ce qu’il faut savoir à ce sujet et les risques encourus.

Car en Belgique, plusieurs milliers de personnes ont succombé depuis des mois aux charmes de l’IPTV. Mais regarder ces chaînes premium via ces services pirates est illégal. Et pourrait – théoriquement – vous causer des ennuis. « En ce qui concerne l’utilisateur final, la situation était autrefois floue », nous expliquait Me Maud Cock.