Loïc Nottet écrivain: «J’ai eu du mal à accepter mon reflet»

A 26 ans, le chanteur et danseur belge devient écrivain avec « Les aveuglés – Le palais des murmures », un roman jeunesse où l’on retrouve son univers à la fois sombre et merveilleux.

L’histoire ? Natan est un lycéen persuadé que sa petite sœur, Théo, ne s’est pas suicidée en se jetant dans l’eau. Avec son pote Miko et la jolie Penny, il entre dans un parc d’attractions abandonné où Théo aimait se réfugier. Là, les trois jeunes tombent dans un univers fantasmagorique effrayant, le royaume du cruel Narcyss et son armée de sans-visage qui, à travers les miroirs, tentent de capturer les âmes des gens en souffrance. Pour retrouver sa sœur, Natan et ses amis vont devoir affronter leurs pires terreurs et des créatures abominables.

Alors que son troisième album arrivera bientôt - le deuxième single, « Danser », est disponible depuis le 2 février - et que ses deux concerts d’avril au Cirque royal affichent déjà complet, Loïc Notte, 26 ans, a franchi le pas de l’écriture de roman avec « Les aveuglés – Le palais des murmures », un roman jeunesse d’une grande qualité qui reflète ses obsessions, avec un message contre le suicide, tout en développant un univers dark. D’ores et déjà une réussite.

On confie à Loïc, dans une interview accordée en primeur à Ciné-Télé-Revue parue dans le numéro de ce jeudi, qu’en lisant « Les aveuglés », on pense à « Alice au pays des Merveilles », au mythe de Narcisse, à Orphée aux Enfers, mais aussi à « Stranger Things », avec un groupe d’ados affrontant des monstres. « J’ai voulu intégrer ce qui me correspond, que celui qui me lit me connaisse mieux », nous répond-il. « J’y ai mis tout ce que j’aimais, qui m’a influencé. Alice m’accompagne depuis des années ! »

A travers ce roman jeunesse, qu’il espère voir se poursuivre dans d’autres tomes, l’artiste s’adresse aux mêmes fans qu’avec ses chansons. Ils ne seront pas dépaysés par cet univers, toujours dark. Surtout, Loïc se révèle une véritable plume. On se laisse emporter par ce récit d’aventures fantastiques. Il a pu compter sur l’aide de Coline Bréard pour structurer ses idées, mais c’est bien sa griffe. Loïc Nottet sera en dédicace le 11 février de 11 à 13 h à la Fnac à Woluwe et de 15 à 18 h à la librairie Molière à Charleroi.

Le premier livre de Loïc Nottet, édité par Michel Lafon (272 p.). Certainement pas le dernier!

« Les aveuglés – Le palais des murmures », c’est un roman que vous aviez en vous depuis longtemps ?

Je me raconte des histoires depuis l’enfance. J’étais fils unique, c’était ma façon de tromper l’ennui ! Mais c’est quand j’ai commencé à travailler en 2016 sur « Selfocracy », mon premier album studio, qui abordait les thèmes du miroir, de Narcisse, qu’un univers s’est construit petit à petit. J’ai commencé l’écriture juste avant la pandémie. J’ai semé des petits indices pour les fans, qu’ils puissent repérer des références, parfois très subtiles, à des chansons. Ça a pris des années parce que je voulais une histoire complète qui, je l’espère, connaîtra d’autres épisodes.

On suit Natan, un lycéen, bouleversé par la disparition de sa sœur, que tout le monde croit morte suicidée. Il part à sa recherche, aidé par son meilleur copain et une fille.

Je ne m’en rendais pas contre en l’écrivant, mais avec le recul, je me retrouve dans chaque personnage, tout le livre me correspondant réellement. C’est moi ! Si on veut savoir qui je suis, il faut fusionner tous les personnages. Même Narcyss, leur ennemi. On a tous un côté égocentrique en nous. Et ça va de pair avec l’artistique. Après, je n’ai pas la même vision des choses que lui ! J’ai vraiment l’impression que les miroirs, le regard, l’acceptation de soi, le jugement, c’est une thématique qui va me suivre jusqu’à la fin de ma vie ! Je crois que mon cerveau, inconsciemment, est en train de débloquer certaines portes. J’ai eu vraiment durant très longtemps peur du regard de l’autre. J’ai eu du mal à accepter mon reflet, du fait de défauts physiques qui me gênent – ça commence par ma voix. Depuis l’adolescence, il y a de petits conflits en moi.

Pourquoi le thème du suicide vous hantait ?

Depuis tout petit, l’univers autour de la mort m’inspire, j’ai toujours été fasciné par le macabre. Ensuite, ce qui me touche dans le suicide, c’est que c’est un appel à l’aide. Savoir que certaines personnes souffrent tellement à l’intérieur, pendant si longtemps, qu’elles sont capables de sauter d’un pont, de se trancher les veines… Cette absence d’espoir m’effraie. J’ai déjà eu des « downs » très, très bas, comme d’autres, mais jamais au-delà de quelques semaines. Quand j’étais en secondaire, un camarade de classe de 13 ou 14 ans s’est suicidé. Ça m’a beaucoup marqué. Pourquoi n’en avait-il pas parlé ? Pourquoi n’est-il pas venu vers moi ?

Loïc Nottet retrouve sa couleur noire fétiche pour son nouvel album. © Zeb Daemen-Nathalie Gabey

L’histoire commence d’ailleurs au lycée, où les ados peuvent être très cruels entre eux…

Tout vient de là, je pense. Le fait que je suivais des cours de danse. Je me souviens quand je faisais en même temps du foot, dans le vestiaire, des insultes, des moqueries fusaient. Face aux autres, je ne montrais jamais mes faiblesses, ma peur ou ma fragilité, je mettais toujours en avant mon caractère fort. J’étais en mode « je fonce » perpétuel, dans la réaction. Je me rends compte, plus je grandis, que j’ai dépassé ce traumatisme. Je fais ce que j’aime et je m’en fous des commentaires des autres. Je suis moins impulsif, et du coup. Mais dans la rue, si je croise un groupe, surtout de garçons, j’ai tendance à vouloir changer de trottoir. J’ai toujours peur, si on me reconnaît, qu’on m’insulte ou qu’on se moque de moi. Je l’exprime dans ma musique, dans ce livre, parce que j’ai besoin que ça sorte.

« The Voice », « Danse avec les stars », l’Eurovision, bientôt un troisième album, et votre premier roman, en moins de dix ans, c’est dingue !

Pourtant j’ai impression que ce n’est pas assez ! J’ai besoin de toujours me projeter, d’avoir un coup d’avance. Si « Les aveuglés », marche, le plan du deuxième est déjà prêt. Je n’ai pas peur de la mort, mais j’ai envie d’avoir réalisé le plus de projets possible avant que ça s’arrête. Je n’ai pas envie d’être pris de court.

Vous glisser dans la peau d’un romancier a été facile ?

C’est un exercice complètement différent de l’écriture d’une chanson. Mais je connaissais tellement mes personnages ! L’exercice m’a semblé très naturel, fluide. Je n’ai pas dû me forcer. Je ne me suis d’ailleurs jamais dit : « Je vais écrire un livre. » Le projet s’est imposé de lui-même. Avec la collaboration de Coline Bérard, qui m’a aidé à structurer mes idées, à les distiller. Je voulais vraiment éviter que ce soit ridicule et de me faire passer pour rien, je voulais vraiment que les gens qui aiment la littérature se sentent arnaqués, n’y voient qu’un produit commercial fait pour l’argent. L’argent, je m’en fous, je voulais juste écouter mon cœur.