La Ville de Seraing ouvre un registre de condoléances suite aux terribles séismes qui ont touché la Turquie et la Syrie

La Ville de Seraing a ouvert un registre de condoléances pour permettre aux Sérésiens qui le souhaitent de rendre hommage aux victimes des terribles tremblements de terre qui ont touché la Turquie et la Syrie et qui ont causé la mort de plus de 20.000 morts, selon les derniers chiffres.

Le registre de condoléances est disponible à l’accueil de la Cité Administrative. Pour rappel, un appel aux dons matériels est organisé jusqu’à ce vendredi au magasin social du CPAS situé rue du Molinay 28 à Seraing.