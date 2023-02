Water-polo: Alexander Grman de retour en forme pour le choc face à La Louvière après des mois de galère: «Je pense que je ne récupérerai jamais à 100%»

Sorti sur blessure le 1er octobre face à Tielt, Alex Grman vient récemment de reprendre du service, face à cette même équipe justement. Une reprise en douceur pour le poloïste de 42 ans, qui ne pensait pas être écarté autant de temps. « Sincèrement, je m’étais dit que c’était l’histoire d’une ou deux semaines », explique-t-il. « Mais finalement, il s’est avéré que c’était plus grave puisque mon doigt était cassé. Pour un joueur de water-polo, c’est un gros problème car vous n’avez plus la même adhérence avec la balle. » Moralement, celui qui est un des joueurs les plus expérimentés du RDM, a vécu une période compliquée. « Je ne pensais déjà pas être écarté autant de temps. Heureusement, je ne dois pas me faire opérer mais malgré mes séances de kiné, je pense que je ne récupérerai jamais à 100 %. »

Malgré son retrait du bassin, Alex est resté omniprésent pour son équipe. « Je suis resté derrière eux pour les soutenir moralement et j’ai apporté mon expérience. À défaut de jouer au water, j’ai repris la natation mais ce n’était pas vraiment suffisant. Le contact dans l’eau me manquait (rires). » Ce samedi face à La Louvière (20h), deuxième du classement, le joueur polyvalent des Hurlus est prêt à aider son équipe à prendre une option en vue des playoffs. « C’est un match très important pour nous car si nous gagnons, nous pouvons prendre une option pour les playoffs. Mais ce n’est pas pour autant que c’est le match de l’année. »