«Gossip girl»: que sont devenus Dan et Serena depuis la fin de la série? (vidéo)

Alors que Penn Badgey est de retour sous les traits de Joe, ou plutôt de Jonathan Moore dans la saison 4 de « You », sur Netflix… qu’est-il arrivé au personnage qui l’a fait connaître aux côtés de Blake Lively ? On a la réponse !

Révélé dans « Gossip Girl », Penn Badgley est aujourd’hui de retour dans « You », la série malaisante qui a fait de lui une vraie star. Pour rappel : il y joue Joe, un ancien libraire obsessionnel qui ne peut se résoudre à vivre une histoire d’amour saine. Dès qu’il tombe sous le charme d’une jeune femme, il la traque jour et nuit pour en faire sienne et tuer quiconque fera obstacle à leur idylle.

Un rôle que l’acteur a eu du mal à tenir à ses débuts, d’autant que son personnage faisait craquer les fans de la série, alors qu’il n’a jamais caché être un gros psychopathe ! Avant ça, son joli minois avait déjà fait des ravages lorsqu’il interprétait Dan, le chéri de Serena dans « Gossip Girl », dont le reboot vient malheureusement d’être annulé après deux saisons chez HBO Max. La jeunesse dorée de Manhattan n’aura donc plus de potins à se mettre sous la dent ! À moins d’être sauvée par une autre chaîne ou plateforme. « Nous sommes en quête d’une nouvelle maison, mais vu le climat actuel, ça pourrait s’avérer très compliqué », a fait savoir le showrunner Josh Safran. « Au moins, si ça doit s’arrêter là, on sera partis au sommet. »