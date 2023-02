Le salon du bébé «Babydays» se tiendra ces 11 et 12 février au Dôme à Charleroi

Voulez-vous recevoir des conseils de plusieurs spécialistes, des informations ainsi que des échantillons des plus grandes marques pour votre bébé? Oui, alors Mustela, Sanytol, Best of you, Solidaris, Ptitchou, et bien d’autres vous invitent à venir découvrir le plus grand salon pédagogique et informatif sur le monde du bébé et de la future maman. Une centaine d’exposants seront présents.

Le salon Babydays est le seul salon en Belgique qui vous offre : le Baby Guide avec toutes ses informations utiles et ses bonnes adresses ; des cadeaux, bons de réductions, produits promotionnels et échantillons gratuits chez les exposants ainsi que des réponses à toutes vos questions.