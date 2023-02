Riain, 10 ans, décède emmêlé dans la corde de la balançoire sur laquelle il jouait: «Il laisse un grand vide dans nos vies, j’ai le cœur brisé»

Riain Brennan-Byrne rendait visite à sa mère durant les vacances d’été lorsqu’il a décidé d’aller jouer dans le parc de Holly Hayes, situé près de son domicile. Le jeune garçon joue alors avec une balançoire suspendue à l’un des arbres. Malheureusement, Riain s’empêtre dans la corde bleue de la balançoire et sera découvert mort par ses amis, expliquent nos confrères du Mirror.

de videos

Dépêchés sur les lieux, les ambulanciers de l’East Midlands Ambulance Service (EMAS) ont constaté que Riain avait subi une compression au niveau du cou et ne réagissait pas. Malgré l’appel des secours et les nombreuses tentatives de réanimation, le jeune garçon perdra la vie une heure plus tard à l’hôpital de Leicester.