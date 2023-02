«Close» de Lukas Dhont et «Rien à foutre» de Julie Lecoustre favoris de la 12e cérémonie des Magritte du Cinéma

Avec respectivement 10 et 9 nominations, « Close » de Lukas Dhont et « Rien à foutre » de Julie Lecoustre et Emmanuel Marre figurent parmi les favoris de la 12e édition des Magritte du Cinéma, a annoncé jeudi l’Académie André Delvaux.

La cérémonie se déroulera le samedi 4 mars au Théâtre National Wallonie-Bruxelles.

Actuellement dans la course aux Oscars, « Close », film poignant sur l’amitié et la responsabilité, concourra ainsi dans les catégories « Meilleur film flamand », « Meilleure actrice dans un second rôle » (Emilie Dequenne), « Meilleur acteur dans un second rôle » (Igor Van Dessel), « Meilleur espoir masculin » (Eden Dambrine et Gustav De Waele), « Meilleur scénario original ou adaptation », « Meilleure image », « Meilleurs décors », « Meilleurs costumes » et « Meilleur montage ».