On avait frôlé la catastrophe dans les classes maternelles de Presgaux, où les plafonds s’étaient effondrés quatre fois: restaurée, l’école communale couvinoise rouvre lundi (photos et vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’histoire aurait pu se terminer beaucoup plus mal. L’école maternelle de Presgaux, implantée dans une vieille bâtisse qui, dans le temps, a servi de logement à un enseignant et abrité le cercle d’histoire, présentait des infiltrations d’eau depuis plusieurs années. Les petites réparations effectuées sur l’enveloppe du bâtiment n’ont pas suffi, l’humidité s’invitant dans les murs et, beaucoup plus grave, faisant s’effondrer les plafonds !

de videos

« On a évité la catastrophe à quatre reprises », avouent ce vendredi matin, alors que l’école a été restaurée, les enseignantes des 42 petits bouts fréquentant cette école de village.