Un air de printemps et pas de neige: des prévisions très encourageantes de David Dehenauw pour les prochains jours!

Mais il faudra d’abord se satisfaire d’un week-end plutôt nuageux, avec du brouillard par endroits et des températures de 3ºC dans les Hautes Fagnes 10ºC au littoral. Mais des éclaircies, surtout dimanche, sont attendues. Ce début de semaine aura par contre un petit air de printemps, « surtout l’après-midi » assure David Dehenauw, avec lundi et mardi des températures de 12 degrés, un vent faible et du soleil. « Mais il pourra encore geler pendant la nuit en Haute Ardenne ».

Le reste de la semaine se passera entre nuages et éclaircies, avec des températures entre 6 et 9 degrés. Et le week-end prochain, pour lancer les vacances de carnaval, le thermomètre pourra encore grimper d’un ou deux degrés de plus.