Scandale au Parlement européen: «Enfin, cela faisait deux mois que j’attendais votre visite», l’incroyable réaction de Marc Tarabella au moment où les policiers se sont présentés à son domicile

Le Parlement européen avait validé le 2 février la levée de l’immunité parlementaire de l’eurodéputé belge Marc Tarabella. Ce dernier est visé dans une enquête du parquet fédéral, confiée au juge d’instruction Michel Claise, sur les tentatives présumées du Qatar et du Maroc d’influencer des prises de décisions économiques et politiques du Parlement européen.

Le Parlement a également levé l’immunité parlementaire de l’eurodéputé italien Andrea Cozzolino, pour les mêmes raisons. Les deux hommes faisaient partie du deuxième plus important groupe politique de l’assemblée, celui des «socialistes et démocrates» (S&D, centre gauche).

Le domicile de l’eurodéputé Marc Tarabella - et bourgmestre d’Anthisnes - avait été perquisitionné en décembre dernier. Il souhaitait lui-même la levée de son immunité parlementaire et a toujours affirmé vouloir «répondre aux questions des enquêteurs et aider la justice à faire la lumière sur ce dossier». Marc Tarabella a toujours clamé son innocence et affirmé ne jamais avoir reçu d’argent ou de cadeau, de la part du Qatar ou d’un autre pays, en échange de positions favorables dans les débats au sein du Parlement européen.

Selon une personne présente vendredi matin à l’arrivée de la police, l’eurodéputé aurait d’ailleurs accueilli les policiers avec soulagement, d’un «enfin, cela fait deux mois que j’attendais votre visite».

L’ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri, qui a été inculpé dans le cadre de la même enquête et a obtenu le statut de repenti, a affirmé avoir remis une somme comprise entre 120.000 et 140.000 euros, en argent liquide, à Marc Tarabella, afin qu’il appuie des positions en faveur du Qatar. L’avocat de Marc Tarabella a estimé que ces déclarations étaient à prendre avec des pincettes, avançant que Pier Antonio Panzeri a tout intérêt à faire des aveux «ronflants», de par son statut de repenti.