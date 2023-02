La ligne de conduite des dirigeants de PAC Buzet paie en P1 Hainaut: pour vivre heureux, vivons… Coalisés!

Un échelon plus bas, le Gilly de Marco Capacci tournait plutôt pas mal mais ce dernier est parti pour divergences de vues internes. À Ransart, les résultats ne sont pas suffisants du tout en regard du « matos » disponible et le bruyant départ du noyau de Bux, une icône locale, a fait mauvais genre en trahissant une certaine tension interne. Le match de ce dimanche entre ces deux équipes sera donc à scruter avec grande attention.

On ne peut pas dire que nous sommes à la fête cette saison avec nos équipes de D3 et P1. Alors que Gosselies, qui a changé d’entraîneur en cours de route, galère depuis le début de saison, Monceau-Châtelet ne va pas bien depuis quelque temps.

À Solre, où l’atmosphère était si paisible ces dernières années, l’air n’est plus guère respirable avec manifestement des idées, principes et philosophies qui ne s’accordent pas ou plus sur fond de changement de comité. Alors que Johan Lardin était au bord de la démission (voire du limogeage), le ménage a été fait au sein du noyau cette semaine. Sera-ce suffisant pour se sortir de l’ornière alors que le mal semble profond ?

Enfin et surtout, il nous faut parler des Coalisés de PAC Buzet (et non, pour rappel, de le ou du PAC Buzet puisque ça n’a aucun sens étymologique…), chez lesquels on travaille au long cours, dans le calme et la discrétion. Malgré la descente de D3, la confiance en Roch Gérard a été renouvelée. Dans beaucoup d’autres clubs, il aurait été remercié depuis belle lurette…