Visite royale à Mons: le roi Philippe découvrira le site de Cometsambre à Obourg

Le roi Philippe visitera le site de Cometsambre à Obourg le jeudi 16 février. Comet est un groupe industriel belge actif dans le négoce de métaux ferreux et non-ferreux. Il compte une trentaine de sites en Belgique et en France et a développé des techniques innovantes dans le domaine du recyclage.

Comet traite plus d’un million de tonnes de déchets métalliques par an, en collaboration avec Recupel. Cette entreprise se charge de la collecte des appareils et ampoules usagés pour le compte des producteurs et stimule leur réparation ou leur réutilisation pour réduire la consommation énergétique et de matières premières.