L’Espace 58, situé à Dison, est à vendre: idéalement à un organisateur d’événements

Sauf que ce vendredi, on apprend qu’il a décidé de vendre la salle d’événements située à Renoupré, sur la commune de Dison, qu’il a ouverte il y a 3 ans.

Jean-Pol Bollette a manifestement (vite) changé d’avis. Au début de ce mois, dans le cadre d’un article consacré au problème de manque de places de parking pour l’Espace 58, on écrivait que si en décembre dernier le promoteur verviétois se demandait s’il n’allait pas quitter l’Espace 58 afin de se consacrer à autre chose, il n’en était pas là. « Peut-être à l’avenir, mais ce n’est pas d’actualité », nous assurait-il à l’époque.

Il explique sur Vedia qu’il n’a plus le temps de s’occuper de sa gestion, très lourde et qui conviendrait davantage à un organisateur d’événements, ce qui n’est pas le cas de sa société. Son fils Maxime gère le lieu au quotidien.

Les récents problèmes avec les riverains et la commune de Dison n’ont pas facilité les choses. Une commune qui a limité la capacité maximale du site à 400 personnes pour le moment, étant donné qu’il n’y a pas assez de places de parking pour en accueillir davantage dans des conditions confortables pour le voisinage. Pour revenir aux événements de 1.200 personnes que le bâtiment peut abriter, il manque 200 à 300 places de parking.

Un témoin du passé lainier verviétois

Si au début du mois il confiait ne pas avoir de solution à ce problème, apparemment là aussi les choses ont évolué. Il a trouvé un terrain non loin de la salle où les gens pourraient se parquer et utiliser des navettes jusqu’à l’Espace 58.

C’est en octobre 2019 que l’Espace 58 a été inauguré après14 mois de travaux et 2,5 millions d’euros d’investissement. L’ancienne usine textile a été transformée en trois salles pouvant être louées ensemble ou séparément. Plusieurs salons, mariages, concerts ou autres événements ont déjà été organisés dans ce bel espace, dont on a préservé le caractère industriel et patrimonial en le remettant au goût du jour.