L’Europe veut doubler sa part de production de puces électroniques d’ici 2030

Le but étant que l’Europe double sa part de production d’ici 2030.

Voitures, smartphones, appareils ménagers, consoles de jeux vidéo… les semi-conducteurs, ou puces électroniques, sont présents partout dans notre quotidien. C’est en quelque sorte la base qui permet à un ordinateur de fonctionner. On imagine donc bien son importance et ce besoin se fait particulièrement ressentir depuis 2022. Le ralentissement, voire l’arrêt de productions pendant la crise sanitaire du Covid-19, conjugué à l’évolution technologique, a entraîné une pénurie de ces puces, poussant des usines comme par exemple récemment celle de voitures Volvo, à Gand, à se mettre à l’arrêt. C’est dans ce sens, et depuis plus d’un an, que la Commission européenne planche sur son « Chip Act », une proposition de loi qui a pour objectif de doubler la part de production de semi-conducteurs en Europe, passant ainsi de 10% de part de production mondiale à 20% en 2030.