Doudoune sur la nuque, col roulé et « maté » bien chaud entre les mains, soit tous les accessoires nécessaires pour combattre le froid glacial de ce début de février, Felipe Avenatti sort du brouillard sans se presser. « Il est comme ça, il prend son temps, il ne faut pas le pousser ! », nous dit-on à Courtrai. Une nonchalance déconcertante qui plaît malgré tout le long de la Lys, surtout depuis que l’Uruguayen a retrouvé le chemin des filets (6 buts cette saison). « Ici, les supporters me donnent l’impression d’être quelqu’un d’important », assure notre interlocuteur, qui a quitté le Standard l’été dernier pour retourner chez les Kerels, là où il avait débarqué en 2018 de Bologne. Dimanche, celui qui a été décrié et hué par son propre public revient fouler la pelouse de Sclessin, sans « hard feelings », sans rancune pour un club où il aurait aimé jouer davantage, « pour que les opinions changent » le concernant.

Felipe Avenatti, vous avez marqué six buts cette saison avec Courtrai. C’est plus qu’en trois ans et demi et quarante matches avec le Standard…

Ici, tout a été fait pour que je sois à l’aise. J’ai été surpris de tout ce que le club a mis en place pour m’aider, pour m’installer avec famille, pour trouver une école pour mes enfants. Tout cela me met dans un confort qui me permet d’être totalement concentré sur le football. Les supporters me connaissaient déjà et aujourd’hui, ils me donnent le sentiment d’être quelqu’un d’important. Et du coup, j’ai envie de leur rendre tout ce qu’ils me donnent. Concernant le Standard, ce n’est pas une excuse, mais je suis arrivé blessé et ensuite, je n’ai jamais pris le temps de récupérer. Je n’ai pas réussi à retrouver mon niveau et en même temps, dans un grand club comme le Standard, il fallait répondre aux exigences. À cette période, toute l’équipe était en difficulté, ce qui n’était pas facile à vivre.