P1 | Le Rœulx ira à Flénu sans gardien (SÉLECTION): «On fera avec les moyens du bord»

Les semaines se suivent et se ressemblent au Rœulx, où l’on ne se bouscule toujours pas au portillon les soirs d’entraînement. La séance du mardi semble définitivement abandonnée alors que Pierrot Rizzo ne pouvait compter que sur huit éléments ce jeudi. « Notre préparation au match ? C’est toujours le même système que depuis deux, trois mois : on ne s’entraîne pas beaucoup et on joue le dimanche », résume le T1 rhodien. Mais ce dimanche, pour le déplacement à Flénu, c’est un nouveau casse-tête qui l’attend. Son buteur Pierre Decrem sera suspendu alors qu’Anton Stumans, qui l’a dépanné dans les cages la semaine dernière, est indisponible. Luca Pirrera en ayant encore pour un moment sur la touche en raison d’une blessure au dos, c’est sans gardien que Le Rœulx fera le déplacement. Et c’est donc un joueur de champ qui défendra les cages… « Je préfère cette option car j’ai besoin d’un gardien ayant un bon jeu au pied », précise le coach, qui ne fera donc pas appel à un portier de P4. Mais ses premiers choix sont, eux aussi, absents ou incertains. « Les trois joueurs sur qui je compte pour jouer au but sont Pierre Decrem, Hocine Chebaïki et Massamba Diane. Pierre est suspendu, Hocine a été blessé toute la semaine et Massamba est papa d’un petit garçon depuis ce jeudi et je ne sais donc pas s’il sera présent. On fera avec les moyens du bord. »

Le Rœulx a redressé la barre Autant dire que les choses ne seront une nouvelle fois pas simples pour les Rhodiens qui ont cependant progressivement redressé la barre après un début de saison particulièrement délicat. « Après dix matches, on avait pris sept points. On n’était jamais au complet et il fallait aligner une demi-équipe chaque semaine. On a fait mieux durant la deuxième tranche avec 14 unités. La semaine dernière, on savait qu’on devait gagner sinon c’était foutu. On l’a fait mais c’était face à une équipe de Solre vraiment malade. »

L’adversaire risque en effet d’être bien plus redoutable ce dimanche. « C’est toujours un plaisir pour moi d’aller à Flénu tout comme ce le sera de revoir le coach adverse, que je connais très bien. Flénu reste sur une série impressionnante si l’on excepte une défaite contre Belœil, qui est intouchable. Mais on ne s’inquiète pas. On jouera et on verra. Chaque année, on est plus ou moins dans le même bateau. On sait qu’il risque d’y avoir au moins quatre descendants, peut-être même cinq. Il faudra être super-costaud. Mais on ne panique pas, au Rœulx. Avec le caractère qu’on a, tout est possible et on a l’habitude de ce genre de situation. »

La sélection rhodienne : Chebaïki (?), Diane (?), Vandesmal, Gondry, Attardo, Fragapane, Iuliano, Cannella, Marra, Romani, Nave, Cleves, Dinatale, Zammuto.