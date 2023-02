Ouverture du centre Croix-Rouge à Genappe: «Nous avons communiqué un maximum sur les réseaux sociaux et via des toutes-boîtes»

L’objectif ? Répondre à la saturation du réseau d’accueil et permettre à des familles, des mineurs, des femmes et des hommes isolés de ne pas dormir dehors. Le centre d’accueil est géré par la Croix-Rouge qui présente une expérience certaine dans ce type de mission et qui sera garante de la bonne organisation du centre, tant du point de vue de l’accueil et du bien-être des résidents (apprentissage de la langue, intégration scolaire ou autre, encadrement administratif, médical et psychologique, …) que de la qualité des relations entre le centre et le voisinage. Le 1er décembre, l’équipe était en place.

Il y a quelques mois, la commune de Genappe a été prévenue par le secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration qu’un centre de protection des demandeurs d’asile ouvrirait ses portes sur notre entité. Pour ce faire, Fedasil a pris en location l’ancienne maison de repos du Lothier, bâtiment privé vide depuis le déménagement de la maison de repos vers Ottignies et dont le propriétaire a conclu un contrat de location avec Fedasil.

Le centre est donc actuellement rempli de ses pensionnaires, comptant notamment 24 mineurs non accompagnés. Cette ouverture est le fruit d’une collaboration directe et soutenue avec les différents acteurs de la commune, tant les autorités communales que le tissu associatif local (AMO, École des devoirs, Maison de jeunes…).

Ce dialogue constant pendant plusieurs mois a permis, grâce à leur expertise, d’ajuster et faciliter l’implantation du centre dans son environnement et il sera poursuivi au quotidien.

« C’est dans cette volonté de favoriser le vivre-ensemble que nous avons communiqué un maximum sur les réseaux sociaux et via des toutes-boîtes pour informer au mieux et apaiser les quelques craintes qui pouvaient subsister », souligne Gérar Couronné, le bourgmestre de Genappe. « Nous avons également mis en place des séances d’information et sensibilisation auprès de nos citoyens, riverains proches et éloignés, commerçants, ainsi que nos professionnels et politiques. »

Les inclure

C’est ainsi que lors de la conférence du 18 janvier, la Commune a présenté aux citoyens le public accueilli, l’équipe du centre et surtout permis les échanges. Suite à cette conférence des collaborations et propositions de bénévolat se sont mises en place. La collaboration entre citoyens, pouvoirs locaux et associations de terrain est cruciale. Il s’agit maintenant de permettre à ces personnes, pendant la durée de leur séjour, de retrouver une vie conforme à la dignité humaine, de les laisser souffler, de les inclure et les faire participer à la vie active de la commune.

Pour cela, l’administration reçoit les résidents pour qu’ils soient inscrits au registre de la population. Une collaboration, au sein des établissements scolaires, est mise en place afin de permettre l’intégration en toute sérénité des enfants.