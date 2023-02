Des températures en hausse et beaucoup de soleil: voici les prévisions de Luc Trullemans pour les prochains jours

Cette situation est favorable à la formation de beaucoup de stratus bas et de brouillards qui seront surtout présents ce samedi matin sur le sud de l’Ardenne. Ailleurs la grisaille persistera également une grande partie de la journée, sauf en Flandre où des éclaircies sont attendues d’abord à la mer ensuite plus dans l’intérieur du pays.

La nuit prochaine, la forte humidité ambiante et le manque de ventilation favoriseront le retour des brouillards en de nombreux endroits avec des températures minimales entre 1 et 5º en plaine et à la mer et entre -1 et +1º sur le relief ardennais. Ces brouillards seront assez denses sur le sud des provinces de Luxembourg et de Namur, tout comme dans les Hautes Fagnes

Dimanche :

Après la dissipation de la grisaille matinale, la journée commencera avec des éclaircies au sud du sillon Sambre et Meuse qui se propageront plus tard vers le centre du pays et partiellement aussi sur les Flandres où les nuages bas seront localement plus tenaces.

Une certaine douceur sera encore de mise avec 7 à 9º au littoral tout comme sur les hauteurs ardennaises et 9 à 11º en plaine.

La nuit suivante s’annonce encore fort brumeuse avec des brouillards assez répandus et assez denses sur le sud-est du pays.

Les minimales afficheront généralement -1 à +2º mais dans certaines vallées de l’est du pays le gel pourrait bien être un peu plus prononcé avec des valeurs entre -1 et -4º.

Lundi :

Il fera d’abord fort brumeux avec assez bien de brouillards qui seront assez lents à se dissiper en Gaume tout comme au nord et à l’ouest de la capitale.

Ensuite le soleil s’imposera de plus en plus en toutes régions à partir de l’Ardenne.

Les températures gagneront ainsi une paire de degrés pour atteindre des valeurs comprises entre 8 et 13º selon les endroits.

La nuit il pourra geler légèrement et localement dans l’intérieur du pays et brumes, brouillards tout comme stratus bas se reformeront en de nombreux endroits.

Mardi et mercredi :

Comme la partie septentrionale du système anticyclonique se déplacera de plus en plus vers l’est en direction de la Pologne le flux s’installera au sud et au sud-est entraînant l’arrivée d’un air continental de plus en plus sec en provenance du sud de la France.

Après une matinée brumeuse avec brouillards parfois denses en Ardenne et localement en Flandre-Occidentale, le temps deviendra à nouveau bien ensoleillé partout avec des températures de 6 à 10º en Gaume et du côté de la mer mais remontant entre 10 et 13º voire très localement 14º dans les autres régions.

Évolution probable pour la fin de semaine :

Après le passage d’une petite et faible perturbation avec des passages nuageux et peut-être un peu de pluie dans le courant de jeudi, un nouveau centre anticyclonique devrait se reformer sur le nord de la France rétablissant ainsi des conditions calmes et brumeuses avec brouillards matinaux et temps ensoleillé et doux l’après-midi.

Les températures nocturnes resteraient voisines de 0º sur une grande partie du territoire voire négatives au sud du sillon Sambre et Meuse mais les maximales seraient comprises entre 5 et 11º selon l’altitude.

Tendance pour la période du 18 au 23 février :

Des perturbations devraient nous revenir dans le courant du week-end du 18-19 février et seraient suivies d’un type de temps plus variable et moins doux avec des averses. Il est possible que ces averses deviennent de grésil ou neige fondante sur le relief ardennais.