Les hybrides rechargeables sur le grill

Une étude réalisée par l’Université de Technologie de Graz (Autriche) pour le compte de l’ONG Transport & Environnement remet une nouvelle fois en question les chiffres de consommation annoncés par les constructeurs de voitures hybrides rechargeables. Les chercheurs ont testé trois modèles (BMW Série 3, Peugeot 308 et Renault Mégane) sur un parcours varié de 55 km avec la batterie pleine en utilisant le mode hybride par défaut. Résultat : la 308 a rejeté 20% de CO2 en plus qu’annoncé, la Mégane 70% de plus et la Série 3… 300% de plus.

En ville aussi

Les chercheurs ont également mis ces trois modèles à l’épreuve du test en ville en mode électrique. La Renault est la seule a avoir atteint d’autonomie annoncée. La BMW s’est arrêtée à 74% de la distance promise et la Peugeot n’a parcouru que 53%.