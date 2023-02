Felice Mazzù avant le duel entre le Sporting de Charleroi et Seraing: «C’est un match très important pour la suite de la saison»

Après une première mi-temps indigne à Malines qui ne l’a finalement pas empêché de prendre un point dimanche dernier, le Sporting de Charleroi va affronter Seraing ce samedi soir avec la ferme intention de prester de la même façon – convaincante – durant 90 minutes afin de prendre trois points très importants. « J’aimerais qu’on trouve une régularité dans la longueur et ça se joue sur différents paramètres, notamment peut-être au niveau mental. On a été dans la réaction à cause de cette première période. On parle de cette irrégularité, mais je pense que c’est tout simplement une question d’état d’esprit et de maturité. On ne gère peut-être pas encore assez bien ces moments importants », expliquait Felice Mazzù, ce vendredi en début d’après-midi. « On met l’accent sur ces situations et on met tout pour s’améliorer. L’état d’esprit est la chose la plus importante. On doit encore progresser pour tout donner de la première à la dernière minute. »

Alors que le Sporting répète ses prestations à deux visages, Felice Mazzù ne sait pas exactement quelle en est la principale explication. « Je ne pense pas que ce soit du stress. Dans ma philosophie de travail, j’essaie de mettre les joueurs dans le confort sur le plan mental, de toujours respecter les adversaires. À partir de là, c’est un travail que chaque joueur doit faire sur le terrain. »