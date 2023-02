Dossier intelligence artificielle, partie 8: les robots remplaceront-ils un jour les profs?

Ce qui pose de très nombreuses questions. Dont la plus importante : est-ce qu’un jour nos enfants seront face à des machines et non des humains pour apprendre leurs matières ?

« Concernant l’intelligence artificielle, il est difficile de prédire la manière dont elle va impacter l’école et notre manière d’apprendre et d’enseigner. Mais elle va l’impacter. C’est une certitude. Et à plusieurs niveaux. Le premier est celui de la connaissance. Les élèves d’aujourd’hui disposent d’un accès aux mêmes sources de savoir que leurs professeurs. Ils peuvent en un clic vérifier une info reçue de leurs enseignants ou amener une information complémentaire. Le deuxième, est celui de la création. On vient de le voir avec ChatGPT, il existe aujourd’hui des outils qui peuvent faire le travail à la place des élèves en matière de production de devoirs, d’essais… » explique Baptiste Fosséprez, directeur de PEPITe, une société wallonne spécialisée en IA.

de videos

Des robots en complément

Un autre niveau intéressant qui pourrait être impacté est celui de l’enseignement en tant que tel. D’ici quelques années, il y aura des machines dans les classes belges. (Oui, oui, vous avez bien lu, même si on ne parle pas de robots tels qu’imaginés dans les films.) De la même manière que nous utilisons des assistants vocaux ou de l’IA pour nous guider en voiture ou pour recevoir de l’information, les professeurs utiliseront eux aussi des assistants, des aides, issues de l’intelligence artificielle. C’est d’ailleurs ce que fait déjà Nicolas, professeur de langues à Bruxelles dans une école supérieure : « Tous les cours ne se prêtent pas à un assistant virtuelle. Mais pour des cours de langues, l’utilisation d’un chatbot a du sens. C’est même hyper puissant, car l’élève peut être corrigé en fonction de son niveau. Aucun élève n’a le même niveau et n’avance au même rythme. Aujourd’hui, apprendre une langue co-enseignée par une intelligence artificielle donne d’excellents résultats. On peut tout à fait imaginer qu’à la vitesse où les progrès technologiques se font, nous pourrions avoir une substitution très rapide des profs de langues par de l’IA. Celle-ci aura la capacité de faire ce qu’aucun humain ne sait faire : adapter le cours individuellement et de manière instantanée. Mais nous aurons encore besoin du professeur pour mettre le cadre et pour le contact humain. Une langue, ce ne sont pas que des mots, c’est aussi une culture, une manière d’être… Quand j’ai commencé, en 2008, nous travaillions encore avec un tableau et des feutres. 15 ans plus tard, on travaille avec des écrans et, pour certains cours, j’ai même des modules d’apprentissage où j’interviens assez peu. J’imagine que tout cela va s’accélérer. Mais je ne me fais pas trop de souci pour mon travail à moyen terme ».

Où en est-on vraiment ?

Les plus âgés d’entre nous se souviennent peut-être de Nono le petit robot dans le dessin animé des années 80 qui accompagnait Ulysse dans « Ulysse 31 ». Depuis plusieurs années, un petit Nao accompagne des milliers d’étudiants à travers le monde. Contrairement à des chatbot ou des données GPS qui restent virtuels, le Nao est physiquement en classe et assiste le professeur. C’est ce qu’on appelle un « robot social » qui peut avoir plusieurs fonctions (rompre l’isolement, atténuer le stress, répondre à des questions des élèves…).

Il est également les yeux et la voix de certains enfants malades à l’hôpital qui ne peuvent pas sortir. Il est le lien entre l’école et l’élève qui se connecte en ouvrant une tablette pendant qu’en classe, le professeur allume le robot.

« Il existe aussi des assistants pour apprendre à lire. Microsoft vient de développer une intelligence artificielle en ce sens : Reading Process. Le principe est simple, il permet aux élèves de s’entraîner à lire seul, en autonomie, et à être corrigés directement par l’IA. Cela dégage du temps pour le professeur pour faire autre chose. Après la leçon, l’IA établit une analyse avec les erreurs des étudiants. Le professeur peut alors se concentrer là-dessus » explique Baptiste Fosséprez.

Un débat morale et de vrais dangers.

Aujourd’hui, l’intelligence artificielle et l’éducation sont au cœur de grandes réflexions. Notamment des institutions internationales. Les représentants d’États membres, d’organisations internationales, d’institutions académiques, de la société civile et du secteur privé ont adopté en mai 2019, ce qu’on appelle le Consensus de Beijing (Pékin) sur l’IA et l’éducation. Il s’agit du tout premier document à fournir des orientations et des recommandations sur les meilleures façons pour les États de répondre aux opportunités et aux défis associés à l’IA. Car les questions sont nombreuses et sérieuses. Si, aujourd’hui, tous les pays sont d’accord pour réaffirmer l’approche humaniste du déploiement des technologies d’IA dans l’éducation pour améliorer l’intelligence humaine, pour protéger les droits humains et pour promouvoir le développement durable grâce à une collaboration humain-machine efficace dans la vie, l’apprentissage et le travail, il pourrait très bien y avoir de réelles dérives.

Un vrai premier danger est qu’aujourd’hui, ceux qui produisent du contenu en IA (robots, programme d’apprentissage…), ce sont des acteurs privés et non des états. Cela pose de nombreuses questions. Où vont les data ? Quelle est la contrepartie de ce contenu « gratuit ? » Qui va gérer, à moyen terme, l’apprentissage ? Quelle en sera la limite ? Nous n’en savons encore rien.