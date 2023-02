Remco Evenepoel revient sur son choix de ne pas disputer le Tour de France: «Il y a plus de stress et de pression, je veux me donner du temps»

Remco Evenepoel va tenter de confirmer son exceptionnelle saison 2022, lors de laquelle il a remporté Liège-Bastogne-Liège, le Tour d’Espagne et le titre de Champion du monde sur route. Mais, alors que beaucoup l’attendaient au Tour de France, le jeune coureur belge a finalement choisi de disputer le Giro. Un choix qu’il a justifié dans une interview accordée à nos confrères de l’Équipe.

« On a justement ce plan depuis quelques années. On voulait vraiment bien courir dans les deux autres Grands Tours avant le Tour de France », explique Remco. « Le Tour n’est pas le plus dur pour ce qui est du parcours. Mais il y a plus de stress que sur les autres, plus de pression. Les sponsors veulent que l’équipe fasse un bon Tour. Parfois on fait un Giro avec une victoire ou même aucune mais l’équipe est contente quand même. Mais pas dans le Tour de France. Dans le Tour, tout le monde veut gagner une étape. Alors je veux me donner du temps. Et aussi aux coéquipiers qui viendront avec moi pour emmagasiner de l’expérience ».