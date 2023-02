Rodrigue n’a pas de cœur: il menace sa voisine d’une arme à Gosselies avant de frapper son père

En octobre dernier, Rodrigue est en cure de désintoxication alcoolique à Van Gogh. Il sort le 28 octobre et, pour fêter ça, il s’enfile 4 whisky… Le lendemain en allant au ravitaillement au night-shop, il croise sa voisine dans l’escalier. Et, comme elle lui reproche d’avoir fait trop de bruit, il sort son flingue et la menace : « Elle m’a insulté. J’avais le flingue sur moi pour le montrer à un ami. Mais c’était un faux, une arme factice », explique-t-il devant le tribunal. Difficile de nier, la scène a été filmée par les caméras de surveillance.

L’homme est alors présenté au juge d’instruction qui le place sous mandat d’arrêt sous bracelet électronique chez son père. Très vite, la cohabitation est difficile et le 26 novembre, c’est le papa qui appelle la police après avoir été frappé par son rejeton : « Il avait bu, on s’est disputés parce que j’avais commandé un plat cuisiné pour moi et pas pour lui. Il m’a mis une claque, je lui en ai retourné une ». Hum, d’après les policiers, c’est surtout Rodrigue qui avait picolé ce jour-là alors que ça lui était interdit par la justice.