Chez Miss Belgique, la chirurgie n'est plus taboue: «Je suis convaincue que mes chances vont augmenter» C'est un fait : de plus en plus de candidates du concours font appel au bistouri pour parfaire l'œuvre de dame Nature. Une pratique qui, contrairement à la France, est tolérée chez nos Miss.

Disons-le d’emblée, nous n’avons rien contre la chirurgie esthétique et chacun est libre d’opérer les choix qu’il désire, mais un concours destiné à élire la plus jolie femme du pays est-il compatible avec ce type de pratique ? Force est de constater qu’au royaume des Miss, de plus en plus de candidates assument ce choix. de videos Ainsi, une candidate flamande, Cheany Van der Jeugt, 23 ans, de Buggenhout, en Flandre-Orientale, qui s’était fait poser, il y a trois ans, des prothèses de type 500 cc (ce qui équivaut à une taille de soutien-gorge située entre E et F), a récemment décidé de subir l’opération inverse. Lors du voyage préparatoire des finalistes, en décembre dernier, Cheany disait avoir compris que c’était « disproportionné » par rapport à sa morphologie. « Durant mon aventure Miss Belgique, j’ai appris à accepter mon corps tel qu’il est et j’ai réalisé que des seins plus petits sont aussi beaux que des gros », confiait-elle quelques jours après son opération. « J’ai décidé de faire ma réduction mammaire avant la finale car je suis convaincue que mes chances vont augmenter maintenant que j’ai davantage confiance en moi. »

Des injections pour « se sentir mieux » En Belgique, contrairement à la France, le concours national n'interdit pas la chirurgie esthétique. Mais qu'en pense la présidente du Comité Miss Belgique, Darline Devos ? « C'est vrai que, depuis dix-huit ans que je suis à la tête du concours, les choses ont beaucoup changé », confie-t-elle. « On voit vraiment tous types d'opérations et ça commence à être de plus en plus souvent, notamment au niveau des lèvres. Personnellement, je suis plus une adepte du naturel, mais je ne suis pas contre la chirurgie : l'important est que chacun s'accepte comme il est. » Elle se dit d'ailleurs heureuse pour Cheany, qui semble désormais mieux dans sa peau.

Des injections, Perrine Blampain, 22 ans, de Neufmaison, en a fait au niveau de la bouche. « Depuis mes 14 ou 15 ans, je suis complexée par mes lèvres, qui étaient trop fines », explique-t-elle. « J'avais toujours dit qu'un jour, je ferais quelque chose pour que ça change. J'ai donc commencé les injections pour me sentir mieux. » Elle a également subi, mais pour raisons médicales, une rhinoseptoplastie destinée à corriger une déviation de la cloison nasale qui lui occasionnait des problèmes respiratoires. Si elle accepte d'en parler, c'est pour aider d'autres filles qui n'auraient pas ce courage. « Je pense que les femmes ne devraient pas en avoir honte, et si ça peut aider certaines à assumer, ça me fait plaisir », ajoute Perrine, qui n'exclut pas de revenir à plus de naturel d'ici quelques mois, en laissant le produit injecté dans ses lèvres se résorber. Les temps changent, Miss Belgique aussi !