Brian Riemer sur la nouvelle recrue d’Anderlecht: «Dans le rectangle, Islam Slimani est un animal»

En arrivant en salle de presse, Brian Riemer avait le sourire. Le récent sept sur neuf et les trois clean sheet de rang en sont pour quelque chose. Comme le fait de récupérer Adrien Trebel et Moussa N’Diaye – Delcroix et Kana sont toujours « out » – mais aussi d’avoir du choix en attaque. Le coach danois devra trancher entre trois options pour la place d’attaquant de pointe : Slimani, Raman et Stroeykens. « Aucun des trois ne jouera l’entièreté du match », certifie déjà Riemer. « Dans le rectangle, Slimani est animal et est capable de jouer avec son corps, Raman est un attaquant malin qui marque et se bat et Stroeykens est capable d’évoluer à différentes positions. On pourra utiliser plusieurs options à différents moments du match. »

« Je me concentre sur le football »

Une rencontre importante dans l’optique de la course aux Playoffs 2 et qui s’annonce différente que celle à Ostende une semaine plus tôt. « On aura davantage le ballon contre Saint-Trond », assure Riemer. « C’est une équipe de contre. Ce sera différent d’Ostende qui exerçait un pressing intensif et laissait des espaces dans leur dos. Il fallait en profiter et ne pas jouer naïvement. »