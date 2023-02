«Je suis choquée», «Je la reconnais plus»: Myriam Abel, méconnaissable 18 ans après la «Nouvelle Star», les internautes choqués (photo)

Plusieurs personnalités révélées grâce à l’émission enchaînent les interviews pour faire la promotion du programme. C’est le cas de Myriam Abel de la saison 3, en 2005. Celle qu’on a pu voir dans « Les Anges » entre 2011 et 2015 est passée par la case bistouri, et les internautes n’ont pas manqué de le faire remarquer.

Dans quelques jours, nos voisins français auront droit à une émission spéciale 20 ans de la « Nouvelle Star » sur M6 (les 15 et 22 février prochains). On vous en parlait déjà il y a quelques jours, avec cette séquence où Julien Doré reproduit son fameux casting , des années après.

Dans les commentaires d’une interview postée sur la page Facebook du magazine Voici, on peut lire : « Je suis choquée, méconnaissable, quel dommage », « On ne la reconnaît pas, elle était bien plus jolie avant », « Oh, la chirurgie esthétique est passée par là » ou encore « Je la reconnais plus », ont écrit les internautes.