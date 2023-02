Plus de 100.000 conducteurs en excès de vitesse à Bruxelles et Ixelles sur l’année 2022

« Alcool et drogue au volant »

Les actions « alcool et drogue au volant » ont été légèrement modifiées en 2022. « Le nombre d’heures de contrôle a diminué, mais les actions étaient plus ciblées, notamment les nuits de week-end. Les résultats n’ont pas été rassurants », a commenté la police. « Lors de ces actions, 629 tests d’alcoolémie ont donné le résultat ’alarme’ et 868 étaient positifs. À titre de comparaison, en 2021, ces chiffres étaient respectivement de 508 et de 678, et avant la ’période Covid’, en 2019, respectivement de 478 et de 728 », a expliqué la zone de police, qui a retiré 164 permis de conduire.