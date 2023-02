Une expo éphémère ce dimanche à la Petite Fabriek à Froyennes

Ces artistes engagées vous présenteront leurs œuvres en cours de création lors d’une exposition éphémère et intimiste qui aura lieu à partir de 15h à La Petite Fabriek, rue du Moulin 16, 7503 Froyennes, en présence de Bénédicte Linard, Ministre de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes. En septembre 2021, Ecolo a lancé un appel à projets artistiques sur le thème de la transition écologique. C’est la première fois qu’un parti politique offre un espace de création à des artistes. Six boursier(ère)s ont été sélectionné(e)s et présentent leur travail dans différents endroits de Wallonie durant les mois de février et mars. Ce projet qui a débuté il y a un an et se ponctuera par un événement, fin mars 2023, où vous pourrez découvrir toutes leurs œuvres réunies à un seul endroit.

Lire aussi Les élèves de Don Bosco 2 à Tournai ont reçu un véhicule électrique de l’entreprise Man: «Le but est de les motiver à rejoindre le secteur du camion» (vidéo) Poésie, textile et arts divinatoires Axelle Minne & Salomé Corvalan Cornejo : Comment se tisse le lien sensible? Axelle Minne, accompagnée de la designer textile Salomé Corvalan Cornejo, propose de mobiliser le sort et l'intuition du public lors d'une promenade métaphorique autour du processus de création du projet Les Murs Vivants. A mi-chemin entre une conversation à bâton rompu et une expérience divinatoire, cet échange permettra de découvrir la vision de l'artiste à travers des thématiques telles que prendre soin, collectionner, errer, se perdre ou encore jouer.

« A travers ma pratique créative, j’ai l’occasion d’exprimer ma vision artistique ainsi que mes engagements politiques qu’ils soient queer, écoféministe ou encore anti-validiste. Étant donné que je me situe au carrefour de différentes oppressions, m’emparer d’un médium et porter ma voix me permet d’exprimer mon point de vue, mes opinions mais aussi de raconter mon expérience personnelle en espérant qu'elle trouve un écho auprès d'autres personnes. Dans le cadre de cette résidence, je travaille sur un projet qui s’appelle Les Murs Vivants. J'y crée une installation-performance qui mêle poésie, textile et arts divinatoires à partir de mots et de messages récoltés dans l'espace public », explique Axelle.

Anna Lawan présentera un film produit dans le cadre du projet [Regards sensibles] États du monde où elle y suit les artistes afin de garder un œil sur l'évolution des différents projets.