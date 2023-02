9,4 millions pour le parc Boël à La Louvière et le Modern à Soignies: le Gouvernement wallon a donné son feu vert!

Dans le cadre des fonds FEDER relatifs au « développement urbain », une enveloppe fermée et arrêtée par le Gouvernement wallon permet au territoire du Cœur du Hainaut de financer des projets à vocation touristique pour un montant total de 18,4 millions d’euros. Dans ses choix de développement urbain, Coeur du Hainaut a privilégié les richesses historiques et patrimoniales locales (architecturales, naturelles, gastronomiques, etc.) et les savoir-faire contemporains, notamment en matière de digital.

À l’issue de l’appel à candidatures lancé en mars dernier, dix projets étaient en lice. La sélection parmi ceux-ci a été confiée par le Gouvernement wallon à l’entité infrarégionale et donc au Conseil de Développement du Cœur du Hainaut, présidé par Jérôme Vecchio, entrepreneur issu de la Région du Centre. Pour ce faire, l’entité a fait appel à un jury d’experts indépendants, dont des représentants d’universités, afin d’analyser les propositions de projets reçues.