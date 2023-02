La Stib veut démonter le toit du Palais du Midi pour relancer le chantier du métro 3

On ne peut pas dire que ça avance beaucoup ces derniers mois pour la nouvelle ligne de métro. Un tunnel doit passer sous le Palais du Midi, et une portion de 120 mètres, qui traverse l’ancien lit de la Senne et les terres marécageuses qui l’entourent, pose problème.

D’abord, il fut question d’injecter des piliers en ciment dans le sol. Mais les travaux ont été suspendus en raison de problèmes d’étanchéité.