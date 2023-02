Alice pensait qu’elle avait sa banque au bout du fil… elle s’est fait escroquer de plusieurs milliers d’euros, «elle avait une voix digne et amicale»

Jeudi après-midi, Alice reçoit un appel téléphonique d’une personne qui se présente comme étant une employée de son agence bancaire BNP Paribas Fortis. « C’est une voix très digne et amicale qui m’a dit qu’une transaction suspecte avait été détectée », explique Alice à nos confrères du Nieuwsblad.

de videos

La fausse employée de banque demande alors à la quinquagénaire de passer en revue ses dernières transactions et lui demande si elle a dernièrement encaissé un montant de 1800 euros, ce à quoi Alice répond que ce n’était pas le cas. Directement, son interlocutrice lui indique qu’il s’agit sûrement d’une arnaque et qu’elle va aider sa fausse cliente à récupérer cet argent. « Elle m’a dit que je devais me présenter à la banque le lendemain et qu’ils arrangeraient les choses mais que pour m’aider encore plus vite, elle enverrait immédiatement un employé couper la carte », explique la dame âgée.