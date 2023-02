300 ascenseurs historiques ont été sauvés à Bruxelles

De nombreux bâtiments de Bruxelles abritent des ascenseurs historiques à l’esthétique remarquable. Ce patrimoine a longtemps été menacé de disparition. La modernisation imposée à tous les ascenseurs du pays causerait des dommages irrémédiables à leurs spécificités historiques, esthétiques et techniques.

En 2020, le secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Patrimoine Pascal Smet a chargé urban.brussels et Homegrade.brussels de dresser l’inventaire des ascenseurs bruxellois présentant un intérêt patrimonial. Cette mission a été menée en étroite collaboration avec l’ASBL « Save Our Elevators », qui plaidait depuis des années déjà pour leur préservation.