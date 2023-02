Le temps de trois week-ends, le Château de la Paix de Fleurus accueille un chef expérimenté, des élèves en hôtellerie, des activités de découvertes et des adeptes de menus gastronomiques

Une visée pédagogique

Forte de deux écoles hôtelières et dans un but pédagogique, la Ville de Fleurus a souhaité intégrer ses étudiants au projet. Les élèves du secteur hôtellerie de l'Institut Notre-Dame et du CEFA de l'Athénée Jourdan participeront à l'élaboration d'un menu 3 services (entrée - plat - dessert). Avec soin et détail, les écoles se succèderont et feront découvrir leur univers respectif.