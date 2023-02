Jesse et sa compagne contraints d'annuler leurs vacances en Thailande à cause de ... Starbucks: «Si ce n’est pas le barman ...»

Sur le moment, ni Jesse ni Deedee n’a pensé à vérifier le ticket de caisse erronné. Ce n’est que lorsque Deedee a voulu faire un achat dans un centre commercial un peu plus tard que sa carte s’est plus refusée. Le couple a vu l’argent qu’ils avaient épargné s’envoler. La somme devait leur permettre de se rendre en Thaïlande pour rendre visite aux parents de Deedee d’où ils sont originaires. D’un coup, le rêve s’est envolé ...

Jesse et sa femme Deedee se sont rendu au Starbucks juste avant de partir en vacances. Ils commandent alors un frappuccino et un Americano glacé, ce qui aurait du logiquement leur couter environ 8 dollars. Mais le lendemain, le couple voit le détail de ce qui a été réellement prélevé sur son compte et constate que c’est 4456 dollars qui ont été retiré, rapportent nos confrères du Mirror.

Le couple d’américains tente alors toute la journée de contacter la chaine de cafés qui leur répond que des chèques ont été envoyés pour compenser cette erreur. Or, Jesse et sa compagne affirment qu’ils n’ont pas pu les encaisser et ont donc une nouvelle fois tenté de joindre la maison Starbucks. "Nous avons contacté leur service d'assistance téléphonique 30 à 40 fois ce jour-là », a expliqué Jesse au New York Post.