Les aliments pour animaux aussi ont flambé: voici les conséquences de l’inflation qui touchent nos amis à quatre pattes

Si on parle souvent de l’inflation qui frappe les produits alimentaires dans les grandes surfaces, celle-ci touche aussi de plein fouet les aliments pour nos amis les bêtes. Les agriculteurs ont déjà tiré la sonnette d’alarme en ce sens depuis 2022 et la crise en Ukraine, qui a fait flamber le prix des céréales pour bétail notamment. Mais les répercussions de cette crise, la hausse des coûts de l’énergie, du transport et l’inflation, touchent aussi l’alimentation pour les animaux...