Fusillade à la Taverne Binchoise: le bourgmestre Laurent Devin décide de fermer l’établissement jusqu’au Carnaval

Cet arrêté de fermeture pris ce vendredi sera d’application jusqu’au samedi 18 février. L’établissement pourra donc rouvrir ses portes dès le dimanche Gras. Il devra néanmoins prévoir des mesures de sécurité privée renforcées. « Binche a été marquée par ce qui s’est passé. J’étais sur place le samedi avec les forces de police. J’ai vu l’émotion, la panique qui a pris les personnes à l’intérieur de la Taverne Binchoise mais aussi les personnes qui déambulaient dans Binche. J’ai pris mes responsabilités. J’ai rencontré le tenancier, ce vendredi matin. J’ai pris un arrêté et la Ville de Binche va faire procéder à la fermeture de son établissement jusqu’au carnaval. Il est nécessaire pour lui de prendre conscience de sa responsabilité par rapport à la fréquentation de son établissement et des troubles qui sont générés à l’extérieur, » a déclaré le bourgmestre, invité sur le plateau de nos confrères d’Antenne Centre, ce vendredi matin, juste après avoir vu le cafetier.

« Mon café est considéré comme le QG d’une bande »

Selon le cafetier, cette décision a été prise de commun accord avec la Ville. « Je me dis que je pourrai faire le carnaval. Cela dit, une fermeture de dix jours qui comprend un week-end et une soumonce représentera déjà une grosse perte. Mon café est considéré comme le QG d’une bande. J’avais déjà pris la décision de ne plus accueillir les jeunes péronnais qui, je le rappelle, n’étaient pas présents ce soir-là. Et pourtant, je n’ai jamais eu de problème avec eux à l’intérieur de mon établissement car ils respectaient ce que je demandais. Ils préféraient tout simplement venir chez moi car nous sommes du même village. Cette mesure est prise pour apaiser les tensions. J’aurai le temps de bien préparer mon carnaval. »