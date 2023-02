Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cette année, les vacances de Pâques que certains appellent désormais de « printemps » seront très spéciales. Surtout pour les parents francophones qui ont des enfants à l’université et un autre voire plus en secondaires ou en primaires. Pour les premiers, les congés s’étaleront, comme en Flandre et en communauté germanophone, du 3 au 14 avril. Pour les autres, vu la réforme du calendrier scolaire, ce sera… un mois plus tard, du 1er au 12 mai. Bien qu’ils soient à l’université, de nombreux étudiants vivent encore chez leurs parents. Pour ces familles, il n’est plus possible de partir en vacances de Pâques ensemble.

Le groupe travaille

Mais il n’y a pas que les vacances. Cela ne touche pas que le cercle familial mais aussi le cercle sportif ou associatif. Beaucoup de jeunes universitaires s’occupent encore de camps scouts avec des jeunes qui n’ont donc plus de congés en même temps que les grands. Cela vaut aussi pour les stages dans les clubs de foot ou d’autres disciplines où on fait souvent appel à ces jeunes entrés dans l’âge adulte.