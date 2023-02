Pour Ecolo, quels seront les grands thèmes de campagne en 2024 en région bruxelloise ?

La question qui se pose est : comment est ce qu’on peut toutes et tous vivre dans cette ville avec un changement climatique qui commence à s’imposer à nous de manière plus radicale et injuste ? Le projet politique d’Ecolo à Bruxelles, c’est d’éviter que nous soyons dans une région à deux vitesses avec des gens qui auraient la capacité de survivre plus que d’autres. Nous voulons vraiment être dans l’écologie du quotidien pour tous, qui s’adresse à tout le monde et qui permet à chacun de se sentir en sécurité en ville, quel que soit son genre, son orientation sexuelle, sa capacité financière, son niveau d’étude, son parcours migratoire… Notre projet est un projet de ville qui est inclusif. Cela passe aussi par la qualité de vie avec ce qu’on voit quand on sort de chez soi et comment on se sent quand on sort de chez soi. C’est important de mettre l’accent sur une ville apaisée. Depuis 2019, il y a tout ce qu’on met en place au gouvernement bruxellois avec un projet de réorientation de l’économie bruxelloise vers une économie qui permet de regarder vers demain avec de l’espoir.

de videos

On a beaucoup parlé de Good Move. Certains ont déjà enterré le projet. Pour vous, Good Move a encore du sens ?