«Je suis toute boursouflée»: Jessica Thivenin («Les Marseillais») dévoile son visage tuméfié après une nouvelle opération de chirurgie esthétique (photos)

Les fans de Jessica Thivenin attendaient le résultat de sa dernière chirurgie esthétique avec impatience. Cette fois-ci, il s’agissait de supprimer quelques petites ridules à la commissure des lèvres. de videos Lire aussi Chez Miss Belgique, la chirurgie n’est plus taboue: «Je suis convaincue que mes chances vont augmenter» Ce vendredi, la jeune femme, révélée dans l’émission de télé-réalité « Les Marseillais », a enfin dévoilé son visage à ses 6 millions d’abonnés sur Instagram. « Ça ne sert à rien que je me cache, ça va beaucoup mieux. Le plus difficile c’est pour dormir. Pour dormir j’ai du mal. Il faut dormir sur le dos, tête vers le ciel et j’ai vraiment du mal car je suis quelqu’un qui dort en fœtus. Au niveau de la douleur, ça va très bien », explique Jessica, le visage recouvert de bandages et de bleus.

Et de poursuivre : « Bon là le résultat, on ne l’a pas parce qu’il faut attendre que ça dégonfle, je suis toute boursouflée. J’essaye de ne pas trop sourire et quand je mange j’essaie de ne pas trop ouvrir la bouche parce que j’ai peur que ça tire sur les scotchs. C’est l’opération la plus facile que j’ai faite. »