«Est-ce que le MR bruxellois compte faire la course à l’extrême droite comme le fait Georges-Louis Bouchez?», s’interroge Marie Lecocq, co-présidente régionale Ecolo

L’histoire a déjà montré qu’Ecolo a tendance à gagner une élection et à perdre la suivante. Pour 2024, où les scrutins à tous les niveaux de pouvoirs vont avoir lieu, Ecolo espère casser cette spirale. « On prend au sérieux cette question-là. C’est clair qu’il peut y avoir une crainte à certains moments que les choses se répètent. Mais je constate qu’on a des militants, des sections locales et une régionale super organisés. Nos militants sont prêts et font déjà du porte-à-porte », avance Marie Lecocq.