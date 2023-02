Torture dans la maison de l’horreur à Anderlues: après le procès des parents, celui des adolescentes de la famille!

Camille et Christian étaient en mauvaise santé, tant sur le plan physique que mental, lorsqu’ils ont été recueillis par les membres de leur propre famille à Anderlues, entre 2017 et 2019. Leur vie dans la « maison de l’horreur » n’a cependant rien eu d’un séjour de revalidation. Bien au contraire. Très rapidement, ils ont été pris en grippe par les occupants des lieux, ils ont été maltraités et torturés, brimés, affamés, brûlés… Camille et Christian ont vécu l’enfer, victimes de la promiscuité, de l’étroitesse des lieux, de l’oisiveté et de l’alcoolisme de leurs proches, qui ont été lourdement condamnés par la cour d’assises de Mons en novembre dernier.

Lire aussi Maison de l’horreur à Anderlues: Laurent Dramaix, Marie-Hélène Bartel, Rémy Van Mieghem et Frédéric De Puyt, tous coupables de torture!

Les filles de la maison, deux adolescentes de 13 et 14 ans, ont activement participé aux faits les plus abjects, des vidéos épouvantables en attestent. Mineures, elles ont évidemment échappé à la cour d’assises et à la justice des adultes. C’est le tribunal de la jeunesse qui les attend désormais, maintenant que le procès de leurs parents s’est clôturé.